Lui 97 anni e lei 85: rapinati della pensione

Va in posta a ritirare la pensione, lo seguono fino a casa e lo rapinano. Vittima un anziano di 97 anni che ieri mattina è andato all’ufficio postale di via Torino a prelevare insieme alla moglie. Sono usciti presto per evitare le lunghe code agli sportelli essendo giorni di pagamento: hanno preso 2mila euro e sono tornati a casa. Soldi che servivano per le spese di Natale e per i regali ai nipoti. Ma non si sono accorti di essere finiti nel mirino dei rapinatori: un uomo e una giovane donna con un bambino. Una volta rientrati a casa, mentre lui era intento ad aprire il cancello del garage, è stato avvicinato da una ragazza che con una scusa banale l’ha distratto. Gli ha messo la mano nel taschino, ha afferrato il malloppo ed è scappata. Liborio Celidonio è ancora sotto shock: "Siamo stati in posta e probabilmente la donna mi ha visto mentre prelevavo allo sportello la pensione. Deve aver notato che ho messo i contanti nel taschino e che ho chiuso un solo bottone. Una volta messi via i contanti io e mia moglie siamo usciti dall’ufficio postale, siamo saliti in auto e siamo tornati a casa. La ladra ci ha seguito fin dentro casa. Mentre aprivo il cancello del garage questa donna con un ragazzino si è avvicinata per chiedere informazioni, mi pare mi abbia detto che cercava la madre che abitava lì. Una domanda per distrarmi perché nel mentre mi ha messo le mani addosso, ha aperto una taschina della giacca e ha sfilato il contante per poi scappare e salire a bordo di un’auto dove c’era l’uomo che l’aspettava e sono fuggiti. Ci hanno presi di mira dall’ufficio postale e si sono camuffati come una famigliola normale". Sul posto sono intervenuti i carabinieri che visioneranno le telecamere.

Massimiliano Saggese