L’ufficio postale riapre le porte. Interni, tecnologie, arredi e sportelli per le pratiche Inps

Lavori finiti, disagi anche: riaperto, dopo due mesi, l’ufficio postale e con servizi "rinforzati". In linea con quanto previsto dal progetto "Polis", ai normali servizi postali sono affiancati nuovi sportelli per pratiche Inps. Una data indicativa di riapertura era stata notificata da Poste Italiane negli ultimi giorni di settembre, ed è stata rispettata. L’edificio era chiuso da luglio: in questi mesi l’utenza è stata dirottata sugli uffici postali di Gorgonzola e Cernusco sul Naviglio. Le opere hanno riguardato soprattutto gli interni, le tecnologie e gli arredi. Ad annunciare la riapertura l’ente poste. "Ha riaperto al pubblico in questi giorni l’Ufficio Postale di Cassina de’ Pecchi - così in una comunicazione -. Sono terminati nella sede, infatti, i lavori di ristrutturazione finalizzati ad accogliere anche un ventaglio di ulteriori servizi della pubblica amministrazione, come previsto dal progetto “Polis - Casa dei servizi digitali”. Un’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila Comuni con meno di 15mila abitanti e contribuire così al loro rilancio". Nel dettaglio. "Tra gli interventi effettuati il rinnovo della pavimentazione, alcuni lavori di tinteggiatura, la sostituzione di arredi e la collocazione di nuove postazioni ergonomiche". I servizi: "Oltre a quelli postali, finanziari, di assicurazione ed energia sono da ora disponibili anche i servizi Inps: oltre al ritiro del cedolino della pensione anche il rilascio della certificazione unica e del modello riassuntivo dei dati dell’assegno pensionistico".

Con la riapertura dei battenti il ripristino dei consueti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35. "La capillarità sul territorio è un valore fondante del nostro fare impresa - così ancora Poste Italiane - . Basti un dato: dopo l’autorizzazione della Commissione Europea, a fine ottobre 2022, lavori di ristrutturazione sono stati avviati in oltre 3900 uffici postali in tutta Italia; ed entro la fine del 2026 i nuovi uffici “Polis” saranno 7mila".