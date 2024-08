Ludoteca, un’oasi per i piccoli profughi

L’associazione Amici dei Bambini, con sede centrale a San Giuliano, ha inaugurato una nuova ludoteca a Popeasca, in Moldova. L’iniziativa punta a facilitare l’integrazione sociale dei bambini provenienti da vari contesti, primi tra tutti i profughi costretti a lasciare l’Ucraina a causa della guerra. La ludoteca è stata concepita come uno spazio sicuro e stimolante, destinato ai piccoli ucraini in fuga dal conflitto e ai loro coetanei moldavi, con l’obiettivo di favorire l’inclusione e la crescita. Alla presenza dell’ambasciatore italiano in Moldova Lorenzo Tomassoni, l’inaugurazione è stata l’occasione per incontrare i beneficiari di questo nuovo spazio, nonché per celebrare l’impegno della Repubblica Italiana nella protezione dell’infanzia in contesti di crisi. La realizzazione del servizio è stata resa possibile grazie al progetto "Pace: Protezione, Accoglienza, Cultura, Educazione", finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics). La sezione moldava di Amici dei Bambini ringrazia le istituzioni e i partner dell’iniziativa per il loro sostegno.

Il progetto Pace è parte delle iniziative di emergenza, guidate da Aics, a favore delle popolazioni colpite dalla guerra in Ucraina. Con un finanziamento complessivo di 46,5 milioni di euro, si punta a fornire assistenza nelle aree direttamente interessate dal conflitto e in quelle circostanti, ad alta concentrazione di sfollati.

A. Z.