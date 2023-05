Ludopatia nel Rhodense: giocati più di 200 milioni

"Nel 2019 nella città di Rho sono stati giocati 78 milioni di euro fisicamente e 36 milioni online. Nei nove comuni del Rhodense, con un totale di 170mila abitanti, 207,5 milioni giocati in presenza, più 97 online. Si sono persi nella zona oltre 50 milioni. Se prima del Covid l’online a Rho era il 48% del gioco d’azzardo, ora il trend è in decisa crescita perché è una modalità che evita di essere visti, evita il giudizio altrui. Sono alcuni dei dati resi noti nella presentazione del progetto Non giochiamoci il futuro promosso dal Comune di Rho per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo patologico. I tasselli del progetto sono tanti: un tavolo permanente, una vasta campagna informativa che si svolgerà nel week end del 20 e 21 maggio con Asst Rhodense, scuole, parrocchie e oratori, associazioni e sindacati che si occupano di anziani, cooperative del terzo settore, Caritas cittadina, Comunità islamica. E infine la sottoscrizione di un Patto di comunità che impegna a informare, sensibilizzare, sostenere chi rinuncia alle slot nei propri locali e contrastare ogni forma di gioco d’azzardo. "Questo non è un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso - ha dichiarato l’assessore alla Legalità, Nicola Violante -. Affiggeremo in tutta la città anche manifesti su cui sarà indicato numero del Serd a cui è possibile chiedere aiuto. In autunno verranno collocate vetrofanie sulle vetrine dei negozi. Il fenomeno tocca molti, vorremmo raggiungere tutti per tendere la mano a chi non sa come uscire da situazioni complesse. Vorremmo combattere gli avvisi civetta che inducono a giocare per vincere e avviamo un percorso per arrivare a una ordinanza del sindaco che riduca gli orari di gioco in città". Si partirà venerdì, alle 21, al Teatro Civico de Silva, con lo spettacolo Mister Jackpot con l’attore Marco De Martin che racconta come una vita normale possa essere rovinata dall’incontro con le macchinette. Sono possibili le prenotazioni gratuite al Tourist Infopoint di piazza San Vittore 19 (prenotazioni su VivaTicket con il solo pagamento della prevendita).

Roberta Rampini