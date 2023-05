Lucidità inossidabile? "Grazie alle tabelline"

Ormai Corsico, festeggiando un centenario al mese, sta diventando città dove regna la longevità. Nelle ultime settimane, il sindaco Stefano Martino Ventura e l’assessore Angela Crisafulli hanno portato fiori e doni a quattro centenari, festeggiando insieme lo straordinario traguardo raggiunto. Alcuni sono di Corsico da sempre, nati e cresciuti qui, altri hanno deciso di trasferirsi in età adulta. L’ultima nonnina che ha spento la candelina dei cento anni è Anna Taormina, da 61 anni a Corsico. Nel suo sangue scorre la Sicilia, ci tiene a sottolinearlo: è nata a cresciuta a Termini Imerese, nella provincia di Palermo. Ha un segreto per aver raggiunto il traguardo così in forma, che svela sottovoce al sindaco e all’assessore. Il suo elisir di lunga vita è stato "il lavoro, l’impegno e i sacrifici fatti", sussurra la signora Anna. Ma ha anche un altro segreto di longevità: tenere la mente allenata. "Invece di addormentarmi contando le pecore – sorride – io faccio i conti e ripasso le tabelline appena mi metto a letto la sera". L’impegno e il sacrificio li ha appresi fin da bambina e poi da ragazza, quando per portare il pane a casa raccoglieva le olive nelle campagne siciliane. Memorie di una vita e ricordi indelebili: come quando, a 18 anni, ha assistito allo sbarco degli americani a Licata, nel sud dell’isola dove viveva. Poi c’è stato il trasferimento al nord: ha lavorato per 15 anni nella storica vetreria di Trezzano sul Naviglio, sempre con grande impegno e devozione per il lavoro. La sua passione è sempre stata il ricamo e, negli anni, ha realizzato decine di tovaglie, quadri e centrini. Infine, l’ultimo segreto di lunga vita è l’amore: quello per la famiglia, due figli, tre nipoti e due bis nipoti, che da sempre la circondano di profondo affetto.F.G.