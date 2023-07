"Lucia di nuovo libera: il Cras di Vanzago cura l'unica figlia femmina dei falchi Pellegrini"

"Lucia di nuovo in libertà". A dare la notizia è il Cras di Vanzago, il Centro recupero animali selvatici situato nel bosco del Wwf, dove ogni anno vengono curati e salvati migliaia di animali. L’ultimo, appunto, è stata Lucia, l’unica figlia femmina dei due falchi Pellegrini del Pirellone, i celebri Giulia e Giò che da nove anni abitano in cima alla Torre Galfa. A maggio era stata trovata a terra con un’ala affaticata e il battito risultava asimmetrico, dopo alcune settimane di riposo la giovane era stata ricollocata vicino al nido ed è volata via. La libertà non è durata a lungo perché dopo qualche giorno è stata ricoverata di nuovo al Cras, "quando è arrivata la giovane aveva un laccio legato attorno alla zampa e il battito d’ali risultava di nuovo asimmetrico. Dopo settimane di fisioterapia il volo del falco è diventato perfetto - spiegano i volontari - ora la degenza di Lucia si è conclusa. È stata rilasciata in ambiente extra urbano e ora si potrà godere la sua meritata libertà". Ro.Ramp.