Luci per Barbara "Basta attacchi contro chi cura"

Chi col camice, chi senza. Uomini, donne soprattutto. In mano fiaccole colorate, sui cartelli c’è scritto "Io sono Barbara", "No alla violenza contro chi cura", "Sofferenza non è violenza", "La violenza non cura". Mediche e medici hanno manifestato ieri sera in piazza Scala e in molte altre città in Italia, col supporto dei loro Ordini, per commemorare Barbara Capovani, la psichiatra uccisa da un ex paziente all’ospedale Santa Chiara di Pisa, e denunciare le violenze contro il personale sanitario e la precarietà in cui opera, soprattutto nella salute mentale. "Quella della collega è una tragedia ingiusta, che mostra i rischi cui siamo esposti - spiega Paola Landi, psichiatra in un servizio territoriale dell’Asst Fatebene-Sacco, tra le organizzatrici dell’iniziativa –. Le aggressioni sono ormai frequenti, occorre una riflessione seria". Gi. Bo.