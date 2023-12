Luci, colori, melodie e doni per tutti i bimbi grazie alla Croce rossa

Luci, colori, suoni, regali per tutti i bimbi: un’atmosfera magica da vivere a SpazioArte, dove i volontari hanno allestito la Casa di Babbo Natale, che sarà gestita dalla Croce rossa italiana e che è stata inaugurata all’Immacolata con le istituzioni, associazioni e decine di famiglie che si sono immerse nell’atmosfera natalizia. Un vero villaggio della Lapponia, con tante attività e laboratori. Santa Claus e i suoi elfi aprono le porte a tutti i piccoli per ascoltare i loro sogni e i desideri oggi, dal 15 al 17 dicembre e dal 20 dicembre alla vigilia dalle 17 alle 20. Anche le scuole possono prenotare la loro visita in settimana (13, 14, 20 e 21 dicembre al mattino) per far vivere un momento di magia alle classi sestesi. Alla Casa di Babbo Natale si potrà accedere gratuitamente e si potrà arrivare anche con il trenino delle feste della Proloco che, con le diverse fermate, collega tutti i quartieri della città e i punti di attrazione di questo periodo (piste di pattinaggio, piazze, albero). Ma le iniziative della Cri non si fermano qui. Per il secondo anno, i sestesi potranno trovare i loro regali da mettere sotto l’albero e in contemporanea fare del bene al Charity Shop di via Puricelli Guerra. Sia nel negozio solidale sia nel villaggio di SpazioArte si potranno anche acquistare i panettoni della Cri. La.La.