Lotta senza quartiere al degrado: 40 sanzioni per rifiuti smaltiti male

Illeciti ambientali: 40 sanzioni per irregolare smaltimento rifiuti, 20 veicoli abbandonati rimossi, 120 proprietari di cani controllati. Questo il bilancio delle attività della polizia locale di Corsico sugli illeciti che causano degrado urbano. Negli ultimi mesi, sono stati numerosi gli interventi e le attività pianificate dal comando di polizia locale di Corsico per prevenire e reprimere le condotte illecite in materia ambientale. Per quanto riguarda i controlli in materia di conferimento dei rifiuti e decoro cittadino, nelle ultime settimane la polizia locale ha effettuato accertamenti ed elevato oltre 40 sanzioni per irregolarità sullo smaltimento rifiuti (con controlli anche sulle attività produttive che trattano materiali inquinanti). In parallelo, gli agenti hanno programmato diversi servizi per verificare il rispetto dell’ordinanza che obbliga i padroni a raccogliere le deiezioni dei propri cani e a pulire dove sporcano, munendosi sempre di un contenitore con acqua. Oltre 120 proprietari di cani sono stati controllati e identificati nelle ultime settimane e sono state elevate sanzioni per chi non ha rispettato gli obblighi dell’ordinanza. Un’attività specifica è stata dedicata e intensificata per i veicoli abbandonati. Purtroppo sono molti sul territorio e per la rimozione è necessario seguire una procedura specifica, rispettando tempi e norme. Ben 72 veicoli sono stati mappati ed è stata avviata la procedura di rimozione (con comunicazione ai proprietari e recupero dei mezzi). Circa 20 veicoli sono già stati rimossi nelle ultime settimane. "Oltre al normale controllo del territorio e alle quotidiane attività, la polizia locale svolge iniziative specifiche affinché vengano rispettate le norme e garantito il decoro cittadino, con particolare attenzione agli illeciti ambientali, incrementando gli accertamenti", commenta l’assessore alla polizia locale Stefano Salcuni.