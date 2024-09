Lotta contro il cancro, raccolta fondi per i 6mila ricercatori Airc

“Giannasi 1967“ scende di nuovo in campo al fianco del Comitato Lombardia Fondazione Airc dando appuntamento per domani allo storico chiosco di piazza Bruno Buozzi a Milano per la giornata a sostegno dei 6mila ricercatori Airc. Un evento che si rinnova da 18 anni per raccogliere nuove risorse da destinare ai progetti dedicati allo sviluppo di diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci per tutti i tipi di cancro. Un appuntamento atteso che ha permesso nel tempo di finanziare il corrispettivo di 11 borse di studio annuali per giovani scienziati. I fondi raccolti lo scorso anno hanno finanziato il progetto sulla riattivazione delle cellule immunitarie per contrastare i tumori guidato dal dottor Domenico Supino, ricercatore in Humanitas. "Sento forte la responsabilità nei confronti di Airc, di Dorando Giannasi e di quanti hanno contribuito con le loro donazioni – spiega il dottor Supino –. Grazie a questa borsa di studio potrò dare continuità al mio progetto che mira a sviluppare terapie biologiche in grado di risvegliare le cellule immunitarie".