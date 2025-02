Loreto, Cordusio, Cadorna. Tre arrestati per spaccio

Hanno aperto la borsa a tracolla di una turista straniera, in un negozio di Milano, e le hanno sfilato il portafogli. Tre bulgare - una 45enne e due 35enni - arrestate dai poliziotti in borghese per furto aggravato in concorso. Fingendosi clienti, le tre si sono avvicinate alla turista che stava guardando vestiti e, dopo averla circondata, l’hanno derubata senza che se ne accorgesse. La polizia le ha fermate mentre si spartivano il bottino: 315 euro e 530 franchi svizzeri.

È stata invece un’infermiera a far arrestare un italiano di 48 anni con precedenti nella Rsa-Istituto Redaelli dove si era intrufolato per rubare portafogli. L’uomo è stato sorpreso tra gli armadietti, dove si era intrufolato confondendosi tra i parenti in visita. Ha cercato di fuggire ma l’infermiera, 35enne, l’ha fermato: caduta a terra nella colluttazione, è finita al Gaetano Pini, con prognosi di 10 giorni.