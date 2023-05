Lorenzo, il tumore al cervello a 8 anni e la rinascita in un libro di ricette d’amore con mamma Ilaria

Un nemico oscuro che si insinua nella vita di tutti i giorni, stravolgendola. La battaglia che comincia con la mancanza di appetito e il suo ritorno: il segnale che la lotta è servita. "Mamma ho fame" non è solo il titolo del libro di Ilaria Avallone e del figlio Lorenzo, ma anche la luce in fondo al tunnel per la famiglia di Cernusco che ha vissuto il dramma più duro: il tumore al cervello che ha aggredito il ragazzo, oggi 15enne, quando aveva solo 8 anni. La malattia adesso è sotto controllo e lui e la madre hanno deciso di scrivere 150 ricette per aiutare genitori e ragazzi che vivono lo stesso calvario. Il volume è stato presentato l’altra sera da Perego Arredamenti.

Un appuntamento affollato, toccante, la testimonianza dell’autrice è arrivata dritta al cuore della platea: "Il cibo da nemico diventa alleato per tornare a mangiare e a sorridere: il cancro si combatte anche con un piatto gustoso". Ogni proposta è accompagnata dal racconto di quanto vissuto in quei giorni difficili: dai primi segnali che "qualcosa non andava", alla diagnosi, alle cure all’Istituto dei tumori sino al ritorno alla serenità. Proprio dal legame con la pediatria dell’ospedale milanese è nata l’idea "di dare una mano mettendo a disposizione la nostra esperienza". Da qui, il rapporto con la Lilt: Ilaria ha scelto di cedere i diritti dell’opera all’associazione: l’intero ricavato della vendita sarà destinato ai piccoli pazienti, in particolare, "a organizzare laboratori di cucina per i genitori".

"Ai fornelli si cura quando si ha voglia di qualcosa di buono e l’amore di una mamma è capace di dare libero sfogo alla fantasia", spiega. Antipasti, primi, secondi e contorni, dolci ma anche una piccola guida per muovere i primi passi in cucina e i rudimenti per un frigorifero all’altezza della situazione: in oltre 350 pagine madre e figlio preparano e assaggiano di tutto. Dalle ricette regionali ai piatti internazionali, alle contaminazioni con le quali misurarsi, fino alle proposte velocissime per chi ha poco tempo. Immancabili i grandi classici della tradizione culinaria italiana, punto di partenza. Si può acquistare il libro anche on-line sul sito della casa editrice, morphema.it