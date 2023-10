L’omaggio a Zanzotto. Il nostro inferno e la speranza bambina

di Diego Vincenti

MILANO

"Zanzotto capta e illumina l’inferno dentro il quale siamo calati eppure ostinatamente regge il fuoco di una speranza bambina". Che belle parole per descrivere la scrittura del poeta veneto. Così sorprendentemente moderno. Nonostante quel gusto antico, il confronto affamato con il passato, la capacità di non perdere mai di vista il contatto con una matrice originaria. E plurale.

Conoscendo il teatro degli Anagoor (Leone d’Argento a Venezia nel 2018), non sorprende che nel loro percorso artistico si sia giunti a uno stretto dialogo con lo scrittore di Pieve di Soligo. E non solo per la prossimità geografica. Anzi. Ad emergere con forza già nelle stagioni precedenti è la riflessione trasversale sul linguaggio, inteso come terreno aperto e mutevole. Di pensiero e di pratica. "Ecloga XI" – il nuovo spettacolo degli Anagoor, in scena questa sera al teatro Out Off di Milano – rende tuttavia più esplicito questo legame. Fin dal titolo, che rimanda alla celebre raccolta di versi che il poeta Zanzotto pubblicò nel 1962. Titolo a cui si aggiunge una dicitura tanto beffarda quanto programmatica: "Un omaggio presuntuoso alla grande ombra di Andrea Zanzotto".

Il lavoro passa brevemente da Milano grazie all’associazione culturale Zona K, che in serata, alle 20, lo ospita in trasferta al teatro Out Off di via Mac Mahon. Le parole dello spettacolo sono di Zanzotto. La drammaturgia del regista Simone Derai e di Lisa Gasparotto. La musica di Mauro Martinuz. In scena, sono Leda Kreider e il cantante Marco Menegoni, che daranno corpo a un percorso che possiede a tratti il respiro della profezia. Mentre attraversa il dolore, la metafisica, le ferite di un paesaggio interiore, di valli ombrose. Sempre all’Out Off è in programma domenica n secondo appuntamento con gli Anagoor. Che questa volta propongono "Mephistopheles. Eine Grand Tour", un’opera-film di Derai costruito sulle riprese della compagnia tra il 2012 e il 2020. Gli orizzonti attraversati. Live set musicale di Mauro Martinuz.