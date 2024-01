Logistica e assistenza. Ecco i recruiting day

Ripartono i recruiting day con le aziende organizzati da Afol Metropolitana. Mercoledì 24 gennaio si potrà conoscere la realtà DHL Express Italy, dalle 14.30 alle 16.30 a Garbagnate Milanese presso il punto Afolmet in via Milano 21. I responsabili delle risorse umane racconteranno l’ambiente di lavoro e i programmi di formazione, mentorship e talent per valorizzare il personale. Saranno presentate le figure ricercate, come addetto alle spedizioni, customer service, figure manageriali e saranno condivisi suggerimenti per l’autocandidatura. Per partecipare è possibile compilare il form su afolmet.it. Venerdì 26 gennaio, dalle 10 alle 13, all’Afolmet Red Point di Cesano Boscone si potranno incontrare per un colloquio di selezione i recruiters di Sologas, azienda che si occupa di installazione, ampliamento, trasformazione, di impianti con 250 dipendenti. Sologas ricerca 8 addetti/e all’installazione e sostituzione di contatori gas, luce e acqua presso i clienti del territorio di Milano e hinterland. Si offre un contratto full time a tempo determinato finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Per partecipare è possibile candidarsi all’offerta con codice 70300 sul sito afolmet.it. Sempre a gennaio sono in agenda due recruiting day per l’estero: il 24 si tengono le selezioni per lavorare come gelatai in Austria e Germania e il 30 gennaio per fare gli assistenti geriatrici in Germania. Entrambi gli appuntamenti si terranno dalle 10 alle 12 presso il centro di formazione Vigorelli in via Soderini 24 a Milano. Per avere maggiori informazioni è possibile consultare le offerte di lavoro dedicate all’estero su afolmet.it e per partecipare è possibile inviare il cv a eures@afolmet.it.