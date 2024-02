A Locate Triulzi strage di pesci nel Roggione: centinaia di esemplari morti

Locate Triulzi (Milano), 10 febbraio 2024 – Centinaia di pesci morti nella roggia adiacente a Scalo Milano. L’allarme è stato lanciato da un volontario della Croce Rossa di Opera che nel percorrere a piedi la strada pedonale accanto al corso d’acqua ha visto molti pesci senza vita. È stata immediatamente avvisata l’amministrazione comunale e la polizia locale dal presidente Cri, Danilo Esposito. Si tratta dell'ennesima moria di pesci che ha come teatro il sud Milano.

Per quanto riguarda le cause, una delle ipotesi è che nel canale sia finita acqua di fogna. Nello specifico nei pressi della ferrovia di fra Scalo Milano e il centro abitato scorrono due corsi d'acqua: la roggia Venturina e il canale chiamato Roggione che è chiuso a monte da alcuni anni. Probabilmente la pioggia di questi giorni ha riempito la Venturina e questo ha fatto salire il livello dell'acqua che ha spinto i liquidi provenienti dalla fognatura verso il roggione che era ricco di pesci di diverse specie.

Un fatto che era accaduto già quattro anni fa, punto. Allora era intervenuto il gruppo CAP che aveva effettuato delle verifiche scoprendo che parte delle costruzioni della zona erano scollegate dalla fognatura e quindi sversavano nel corso d'acqua.

"Nei prossimi giorni effettueremo dei controlli con un reagente per capire cosa è accaduto. Ma gli odori presenti nel corso d'acqua lasciano pensare che ancora una volta ci sia stato un problema con le fognature". A parlare è Tony Bruson, sentinella del Parco Agricolo del Sud Milano, che è intervenuto sul posto per tentare il salvataggio di eventuali pesci ancora vivi. "Purtroppo è stato uno sterminio totale. Non abbiamo trovato un pesce vivo o boccheggiante nel corso d'acqua, tutti i pesci sono morti e alcuni da vari giorni. - aggiunge l'ambientalista –. Non è possibile che ancora oggi dobbiamo trovarci di fronte a scene del genere".