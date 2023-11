"Locali sfregiati e vie blindate. Questo i milanesi non lo meritano"

"Milano, i cittadini e le imprese milanesi non meritano di vivere quello che si è vissuto stanotte e quello che si sta vivendo anche in questo momento (ieri, ndr) con una città blindata per colpa di persone irresponsabili che non sanno distinguere un atto sportivo da un atto vandalico". Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, usa parole dure sui social, per commentare gli scontri tra tifosi del Milan e del Paris Saint-Germain sui Navigli alla vigilia della partita di Champions. Lunedì notte "fortunatamente le zone della movida non erano affollate ma nonostante questo alcuni locali della zona Navigli hanno subito danneggiamenti", osserva Barbieri sottolineando che ieri sera, poi, "le forze dell’ordine sono state costrette a scortare tifosi allo stadio per una partita di calcio. Vorrei ringraziarle ancora una volta per il lavoro che fanno con pazienza e dedizione quando potrebbero essere impegnate su altri fronti in altre aree della città". "Spero che anche dalle squadre possano partire appelli preventivi alla responsabilità individuale, perché lo sport è uno degli elementi attrattivi della città – aggiunge –. Come Confcommercio Milano abbiamo spesso sottolineato l’importanza di avere uno stadio per l’indotto che porta alla citta e alle imprese. Questo indotto deve però girare intorno a un evento sportivo, non a situazioni di guerriglia e pericolosità che mettono a repentaglio l’ordine pubblico".