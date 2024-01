Locale abusivo aperto al pubblico: denunciati due pregiudicati

Nel corso della nottata, i carabinieri della stazione Affori, in sinergia con il nucleo annonaria e commercio della polizia locale, hanno denunciato in stato di libertà per apertura abusiva di luoghi di pubblico trattenimento, due peruviani di 20 e 41 anni.

Gli accertamenti hanno consentito di verificare che all’interno di un capannone, in zona via Enrico Cialdini, al quartiere Dergano era in corso una serata danzante non autorizzata con la somministrazione agli avventori non tesserati di bevande alcoliche, per la quale personale della Polizia Locale, ha elevato contravvenzioni per un valore di oltre 5.000 euro.

Gli agenti di polizia locale durante i controlli accertavano anche l’assenza delle necessarie predisposizioni in materia di sicurezza e la frequentazione del locale da parte di persone gravate da pregiudizi di polizia.