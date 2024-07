"Lo studentato?. Triplicati i posti a tariffe basse"

Triplicati i posti letto a tariffa agevolata nel futuro studentato dello Scalo Romana che, prima di ospitare gli universitari, nel febbraio 2026 sarà il Villaggio olimpico dei Giochi invernali. Dopo le polemiche delle ultime settimane sul caro affitti della nuova struttura in via di realizzazione, Coima illustra con una lunga nota la sua strategia e i finanziamenti aggiuntivi per abbassare le tariffe delle stanze del futuro studentato. La società guidata da Manfredi Catella (nella foto) spiega che, in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti Real Asset Sgr tramite il Fnas, ha deciso di incrementare il numero di posti letto in camera doppia a tariffa agevolata dagli attuali 150 a 450 (+300 posti letto rispetto alla convenzione). Il costo medio a posto letto verrà così ulteriormente ridotto a circa 650 euro al mese più spese (-25% circa rispetto alla media di mercato) e i 450 posti letto saranno assegnati a circa 430 euro al mese.

Non solo. Il Villaggio olimpico è già stato prequalificato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur) come studentato idoneo rispetto ai requisiti del bando pubblico del 26 febbraio 2024, che in attuazione del Pnrr è finalizzato alla creazione di 60 mila posti letto entro 2026. Coima ha programmato la presentazione del progetto per l’avvio dell’istruttoria. Qualora i fondi del bando Mur fossero riconosciuti al Villaggio olimpico, già dall’anno accademico 2026/27 le tariffe potrebbero beneficiare di un’ulteriore diminuzione per 12 anni, consentendo di ridurre ulteriormente la tariffa media complessiva.

Soddisfatto il Pd in Comune, che aveva presentato e fatto approvare una mozione sul caro affitti nel nuovo studentato: "Bene l’aumento dei posti letto a tariffe agevolate".

M.Min.