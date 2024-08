Lo Sporting non chiude. Ma resta senza gestore

Settecento atleti e non solo rischiano di non avere più una casa. Anche se nel breve periodo il centro tennis comunale non chiuderà, l’impianto per un anno sarà traghettato solo da una "gestione transitoria". All’inizio del mese, infatti, il gestore dello sporting, Marco Almansi, ha riconsegnato dopo oltre un decennio le chiavi della struttura al Comune. Le ripetute gare degli anni scorsi e un contenzioso in essere hanno impedito di continuare il progetto sportivo. Da sempre l’impianto di via Roma è un’istituzione per il mondo degli sportivi di Cusano. A disposizione ci sono infatti ben cinque campi da tennis in terra battuta e la grande palestra di basket, che ospita la prima squadra in serie C e soprattutto lasignificativa presenza del baskin, lo sport inclusivo per ogni età, promosso da Anffas Nordmilano e praticato da oltre 60 persone.

Per adesso è stata scongiurata la chiusura totale, grazie a una delibera di Giunta. Il centro rientrerà in quegli spazi comunali che possono essere utilizzati in base a una tariffa oraria ed assegnati alle associazioni che ne fanno richiesta. Si tratta, tuttavia, di una modalità transitoria che resterà in vigore fino al luglio del prossimo anno. In questo periodo sarà preparata una nuova gara pubblica per la concessione dell’impianto, rivolta a chi saprà rilanciarlo. "La convenzione con la Asd Sporting Milanino, per la gestione del centro tennis comunale è scaduta il 31 luglio di quest’anno e il centro, dopo aver usufruito di tutte le possibili proroghe, ha dunque chiuso", ha spiegato l’amministrazione.

Gli uffici preposti avevano avviato diverse procedure, per garantire la continuità dell’attività, "masi sono concluse negativamente a causa del mancato raggiungimento dei requisiti minimi richiesti dell’unico operatore economico che ha presentato un’offerta", ha fatto sapere il municipio. Gli sportivi potranno proseguire a usare lo Sporting. "A breve verranno definite e pubblicizzate sul sito istituzionale dell’ente le modalità operative per l’utilizzo della struttura", conclude l’amministrazione.