Lo sportello orientamento

Sostegno e orientamento al lavoro. È possibile trovarli al Red corner, lo sportello di orientamento e accompagnamento al lavoro di Afol Metropolitana aperto oggi al Centro Milano Donna del Municipio 6 in viale Faenza 29 a Milano. Lo spazio, aperto il mercoledì mattina su appuntamento, offre servizi specialistici per le persone che cercano un’occupazione, attraverso la valutazione delle caratteristiche e competenze di ciascuno, trovando il percorso più adatto: dall’aggiornamento professionale alla ricerca delle opportunità di lavoro. Un’attenzione particolare è rivolta ai bisogni delle donne in tema di lavoro e formazione, in sinergia con i servizi che già offre il Centro Milano Donna, gestito dalla onlus Telefono Donna. Per informazioni è possibile scrivere a cmd.milano@afolmet.it.

Un’opportunità di formazione e lavoro nell’assistenza agli anziani in Germania è proposta dalla rete Eures in collaborazione con l’Ufficio per il placement internazionale (Zav) dell’Agenzia federale dell’impiego tedesca. C’è tempo fino al 23 settembre per candidarsi al progetto, che consentirà ai partecipanti di frequentare un corso di formazione per acquisire la qualifica di infermiere geriatrico e lavorare nel settore dell’assistenza agli anziani. Tra i requisiti richiesti età compresa tra 23 e 45 anni, cittadinanza di uno Stato Ue o permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo e diploma di maturità o qualifica professionale. Per informazioni: b.dalessio@afolmet.it. Per lavorare nella logistica e trasporti, è possibile partecipare al Recruiting day il 24 settembre alle 10 a Palazzo Trombini in via Gian Giacomo Medici 2 a Melegnano, organizzato da Afol Metropolitana in collaborazione con l’amministrazione comunale.