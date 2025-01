Lo spazio ibrido tra libri, caffè e musica live

OlivaCominciamo il 2025 dedicando a uno spazio speciale, che riassume nella propria multiforme identità tutto lo spirito degli spazi ibridi milanesi. Si tratta di Ècate, che non è solo un caffè ed è più di una libreria, ma anche uno spazio sociale, non una biblioteca, né un co-working, con un’intera ala con tavoli dove è possibile usare il PC, collegarlo al WiFi e ricaricare le batterie, in momenti specifici del giorno e della settimana.

Ècate Caffè Libreria apre a Milano il 14 luglio 2022 da un’idea di Diego Leone e Manieri, già fondatori di Do it human, casa editrice e agenzia di comunicazione, trasformando la filosofia alla base delle loro pubblicazioni in un ambiente dove benessere psicofisico, crescita interiore, psicologia e comunicazione sono accompagnati da un buon caffè o un calice di vino. "Dopo anni di progettazione, il sogno diventa realtà" dichiarano i due giovani titolari, affiancati dall’altrettanto giovane Beatrice.

Il libro rappresenta l’incontro con se stessi, mentre il caffè è il simbolo dell’incontro con l’altro. L’unione di questi due elementi permette di creare un luogo dove sono possibili lo scambio e la relazione umana. Il nome del luogo deriva dalla mitologia. Ècate è rappresentata spesso nelle tre fasi della vita (la fanciulla, la giovane, la madre): un’antica divinità venerata in età pre-indoeuropea come madre universale, ridimensionata poi con l’ellenismo a divinità "oscura", un aspetto che vuole rappresentare, invece, il lato ombra della mente umana, ovvero la dimensione del subconscio.

"Proponiamo ogni settimana diverse attività culturali - continuano Diego e - presentazioni di libri, eventi e incontri esperienziali per approfondire le tematiche che ruotano attorno alla selezione della nostra libreria, dalla crescita interiore alla psicologia, passando per esoterismo, cure naturali e spiritualità". Ècate è aperto anche la sera per eventi e anche musica dal vivo nel divertente format “Ècate Live: non un altro Talent Show“.

Ecate Caffè LibreriaVia Pomponazzi 9/E328 5755732