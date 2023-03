Lo skatepark “di Fedez” in arrivo

Lo skatepark prende forma. Proseguono a pieno ritmo i lavori per lo skatepark che presto sorgerà nell’area tra piazza Foglia e l’Istituto comprensivo di viale Liguria. In questi giorni si possono già vedere le prime forme e le pendenze che daranno origine alle rampe su cui provare l’ebbrezza di scivolare con lo skate, i roller o le bici bmx. Il nuovo skatepark sarà una vera e propria area per il freestyle, uno spazio di incontro e di divertimento pensato per le nuove generazioni e contribuirà a creare sul territorio un nuovo luogo di relazione.

L’intervento è stato finanziato anche grazie al contributo economico del rapper Fedez che ha donato al Comune una somma pari a 130mila euro per realizzare quest’opera. L’intera struttura è progettata per essere inclusiva e verrà integrata nello spazio urbano e nel verde, dando così a chiunque la possibilità di accedervi e divertirsi in totale sicurezza. Lo skatepark fa parte del più ampio progetto del parco dello sport approvato dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di riqualificare il centro cittadino. Era settembre dello scorso anno quando Fedez emozionò i rozzanesi con la donazione. Fedez aveva annunciato mesi prima che voleva fare qualcosa per la sua Rozzano e ha mantenuto la parola. "Sono molto felice di contribuire alla riqualificazione della periferia dalla quale provengo e di restituire un po’ di privilegi acquisiti alla comunità di cui mi sento di far parte" - erano state le sue parole".

Mas.Sag.