Lo schianto in tangenziale: grave 30enne

Gravissimo incidente stradale sulla tangenziale nord. Nello schianto è rimasta coinvolta una moto condotta da un trentenne, che è stato trasportato in codice rosso con l’eliambulanza, al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza. L’incidente è avvenuto sul tratto della tangenziale nord tra gli svincoli di Rho e Fiera est. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi inviati dal 118 di Milano e la polizia stradale. L’incidente è avvenuto ieri alle 18.20, per cause ancora in corso di accertamento, su un tratto di strada molto trafficato a quell’ora, a poca distanza dall’interessato con la A4. Le condizioni del motociclista sono apparse da subito critiche a medici a paramedici che dopo aver prestato le prime cure sul posto lo hanno trasportato in ospedale dove è giunto in codice rosso e sarebbe in pericolo di vita. I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia stradale. Ai poliziotti il compito di ricostruire con precisione la dinamica dello schianto. Quel tratto di tangenziale nord è molto pericoloso a causa della velocità eccessiva con la quale viene percorso da automobilisti e motociclisti. Solo lo scorso mese di giugno poco più avanti del tratto teatro dell’incidente del motociclista si era verificato un terribile schianto nel quale avevano perso la vita due giovani eredi di una famiglia di giostrai: Brad Rossi, di 27 anni, e Richard Busnelli, di 29 e altri due ragazzi erano rimasti gravemente feriti.

Ma.Sag.