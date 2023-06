Litigano al pub, poi lo investe e scappa: caccia al pirata. Ferito 43enne

Cassina de Pecchi, 3 giugno 2023 – Una lite all'interno di un pub e poi l'investimento per strada, travolto e ferito, in maniera non grave, un 43enne di Pioltello. A urtarlo con l'auto, per poi allontanarsi di corsa senza prestare soccorso, sarebbe stato un secondo uomo, ancora non identificato, con cui il ferito era venuto a parole grosse poco prima. Non è ancora chiarito se l'investimento sia stato volontario o accidentale.

Il conducente in fuga non è ancora stato fermato, ma l'identificazione sarebbe vicina: su questo come su altri aspetti del misterioso episodio i carabinieri di Pioltello, impegnati nell'indagine, mantengono riserbo. Nella lite, consumatasi nei minuti precedenti l'investimento, sarebbe stata coinvolta anche una terza persona, a quanto sembra una donna. E' accaduto all'alba, erano le cinque e mezza del mattino circa, nel parcheggio all'esterno di un pub nella zona residenziale di Cassina de Pecchi.

Ignoti i motivi della lite, che avrebbe coinvolto prima il ferito, un pioltellese 43 enne con precedenti, e la donna sconosciuta, visti litigare all'interno del locale, e poi il secondo uomo. Sarebbe stato proprio quest'ultimo, poco dopo, ad allontanarsi rapidamente in auto e a urtare il 43 enne nella corsa. L'uomo è rimasto a terra, immediatamente è partita la richiesta di soccorsi. Poco dopo è stato trasferito in ambulanza al San Raffaele. Nell'urto avrebbe riportato solo una frattura alla gamba e qualche contusione. Sarà a breve sentito dagli inquirenti.