Lite violenta tra ragazzini, uno finisce in ospedale

Un violento litigio fra minorenni, scoppiato all’improvviso, ha creato momenti di forte preoccupazione generale. Il fatto è successo giovedì sera verso le 19 al parco della Pace, una zona molto frequentata di Peschiera nella frazione di Mezzate. A farne le spese un ragazzino, accostato da un gruppo di coetanei che dalle parole sono passati ai fatti aggredendolo fisicamente. Ad assistere all’alterco sono stati diversi passanti e frequentatori del parco, che hanno prontamente avvertito le forze dell’ordine. "Abbiamo sentito i ragazzi urlare, c’era chi scappava da tutte le parti. Abbiamo avuto paura che stesse accadendo qualcosa di grave", hanno spiegato alcuni testimoni. All’arrivo degli agenti della polizia locale e della pattuglia dei carabinieri gli amici del giovane colpito hanno fornito la loro testimonianza indicando gli aggressori, tutti minorenni, che sono stati fermati, identificati e riconsegnati ai genitori. Sebbene tutte le premesse indichino una lite avvenuta per futili motivi, l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha scongiurato un possibile aggravamento della situazione. Il ragazzino, che ha subito ferite apparentemente non gravi, è stato trasportato all’ospedale di Vizzolo Predabissi in codice giallo. Ora la famiglia ha 90 giorni di tempo per decidere se sporgere denuncia formale.