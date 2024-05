Lite tra coppie di fratelli finisce a bastonate

Quattro uomini di origini egiziane di 29, 34, 36 e 42 anni sono stati fermati e denunciati dai carabinieri. Il gruppo è stato infatti protagonista di una lite in un condominio di via Cernaia. Quando i miliari sono arrivati sul posto, nel cortile hanno trovato sedie rotte, aste di legno e, sulle scale, addirittura una katana, che è stata sottoposta a sequestro. È successo al Villaggio Ambrosiano. La rissa sarebbe nata da un diverbio, per rumori molesti a causa di una ristrutturazione, per poi esplodere e arrivare a bastonate e pugni sulle scale e poi nel cortile. Quando le due famiglie hanno iniziato ad aggredirsi, i vicini hanno allertato le forze dell’ordine. I primi ad arrivare sono stati gli agenti della polizia locale, che hanno cercato di sedare gli animi. Nel palazzo sono poi intervenuti anche i carabinieri, che per le scale hanno ritrovato una katana, tipica spada giapponese, anche se nessuno aveva riportato ferite da arma da taglio. Dall’identificazione dei quattro è emerso che i litiganti erano due coppie di fratelli. Nella rissa è rimasto coinvolto anche un bambino, che nella concitazione è stato preso a spintoni. I 4 egiziani sono stati portati al San Gerardo di Monza e al Niguarda di Milano, il piccolo al San Carlo. La.La.