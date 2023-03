Liste d’attesa sanità in Lombardia, Fontana: “Passi avanti con Bertolaso”

Attilio Fontana e Guido Bertolaso

Nuovo passo avanti sul fronte della riduzione delle liste d’attesa in sanità grazie al provvedimento adottato dalla Regione Lombardia, in relazione allo stanziamento deciso oggi in giunta di 61 milioni di euro per l'erogazione di prestazioni aggiuntive. Ne è “assolutamente convinto” il governatore Attilio Fontana che sottolinea come il lavoro dell'assessore al Welfare Guido Bertolaso “ha dimostrato come già dei passi avanti e riduzioni ci sono state in questi mesi. Da quando lui è arrivato qualche miglioramento c'è stato".

"Credo che questi ulteriori interventi saranno fondamentali per eliminarle – ha aggiunto Fontana – , per fare in modo che la Regione Lombardia, nonostante le difficoltà causate dal Covid, e quindi dalla sospensione che c'è stata delle attività in quel periodo, potrà rientrare assolutamente nei parametri voluti dalla norma".

In merito al ruolo dei privati, il presidente della regione ha sottolineato che il loro “sarà il ruolo che ha sempre avuto la sanità privata rispetto alla sanità pubblica, quindi sussidiaria”. Infine Fontana ha precisato: “Svolgerà tutte le cose che l'assessorato alla Regione chiederà al privato di svolgere e ci sarà sempre una grande collaborazione''. Tutto ciò, ''sono assolutamente convinto, consentirà di tagliare le liste di attesa''.