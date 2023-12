L’invito del Tavolo della povertà: a Natale regala un po’ di tempo

Le associazioni del Tavolo della povertà lanciano un appello alla città: "Anziché regalare oggetti, ognuno può mettere a disposizione il proprio tempo per gli altri". Nel concreto, le onlus invitano i cittadini a partecipare alla realizzazione di una serie di eventi e di azioni che sono in programma e lanciano un questionario sul volontariato per conoscere le propensioni dei cinisellesi. "Si avvicina il periodo natalizio e tutti piano piano saremo risucchiati e impegnati nelle diverse liturgie che il calendario impone, comprese le molteplici occasioni di festeggiamento con colleghi, amici e familiari. Per questo motivo, torniamo a chiedere attenzione ai nostri concittadini".

È possibile attivarsi con un’associazione o anche solo aderire a una delle iniziative proposte dai componenti del Tavolo povertà. "L’idea è di trovare un modo per donare una delle cose più preziose che ognuno di noi ha a disposizione: il proprio tempo", ha commentato l’assessore al Welfare e Centralità della persona Riccardo Visentin, che per spiegare il senso dell’appello si rifà al testo di una celebre canzone. "Le parole dicono ‘A Natale puoi, fare quello che non puoi fare mai: riprendere a giocare, riprendere a sognare, riprendere quel tempo che rincorrevi tanto…’. Le feste possono essere un’altra occasione allora per riscoprire che ognuno di noi può contribuire a rendere la propria comunità più fraterna e solidale". I cittadini interessati possono rispondere alla call, per conoscere le realtà associative che siedono al Tavolo Povertà presenti e per offrire il proprio contributo per un singolo evento in programma. L’invito è anche a compilare il questionario sul volontariato, ideato per conoscere le propensioni dei cinisellesi al link: https:bit.lyFaiBeneCB. La.La.