L’Intelligenza artificiale e il mondo legale

Razzante*

Intelligenza Artificiale (AI) sta emergendo come una forza trasformativa in vari settori, tra cui quello legale. Questa tecnologia promette non solo di semplificare i processi legali, ma anche di rafforzare la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini. Tuttavia l’AI, mentre offre opportunità senza precedenti, solleva anche importanti questioni etiche e giuridiche che richiedono una ponderata considerazione. Con l’obiettivo di esplorare le sfide, le opportunità e i rischi che l’AI porta con sé per la giustizia e la tutela dei diritti dei cittadini, dal 6 al 10 maggio la Biblioteca Ambrosoli di Milano ospita la seconda edizione di “Talk to the Future“. Organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano, con il patrocinio di istituzioni come il Parlamento europeo, il Ministero della Giustizia e l’Agenzia per l’Italia Digitale, questo evento si propone di sondare il futuro del settore legale attraverso l’ottica dell’Intelligenza Artificiale. Con 15 appuntamenti l’evento copre una vasta gamma di argomenti, tra cui l’applicazione dell’Intelligenza Artificiale nella giustizia, i rischi che essa comporta per la società e le soluzioni innovative proposte dalle start-up nel settore legale. L’obiettivo principale di “Talk to the Future“ è quello di promuovere una cultura dell’innovazione inclusiva, dove le nuove opportunità tecnologiche non siano prerogativa di pochi ma siano accessibili a tutti. In un’epoca in cui l’AI sta trasformando in modo significativo molti aspetti della società, è fondamentale esplorarne le implicazioni nel settore legale e garantire che i progressi tecnologici siano orientati alla tutela dei diritti fondamentali. “Talk to the Future“ non è soltanto un evento di spicco nel panorama legale, ma anche un’opportunità per professionisti, accademici e stakeholder del settore di confrontarsi e costruire un rapporto fecondo tra uomo e tecnologie.

*Docente di Diritto dell’informazione all’Università Cattolica