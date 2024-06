Linea S12, nuove corse in partenza

"Un impegno mantenuto, che porterà benefici a tutto il territorio, in particolare al Sud-Est Milanese". Con queste parole l’assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente ha tenuto a battesimo il potenziamento della S12, la linea ferroviaria che, a Sud, fa capolinea a Melegnano. A Nord, i treni non terminano più la loro corsa a Milano-Bovisa, ma il nuovo capolinea è ora Cormano-Cusano Milanino. Il tracciato risulta quindi più esteso, e anche il passaggio dei mezzi è stato incrementato con 14 corse in più rispetto alle 8 effettuate in precedenza. In totale, dal lunedì al venerdì le corse giornaliere sono 22: 10 per direzione fra Melegnano e Cormano-Cusano Milanino, e 2, una per direzione, fra Cormano-Cusano Milanino e Milano Rogoredo.

Con un sopralluogo nelle stazioni di Melegnano e San Donato, ieri mattina l’assessore Lucente ha simbolicamente inaugurato il potenziato servizio, che era stato richiesto a gran voce dai pendolari. "Per Comuni come Melegnano, San Giuliano e San Donato le corse della S12 si aggiungono al servizio già effettuato dalla S1 Saronno-Lodi - ha spiegato -. In pratica, in alcune fasce orarie il collegamento con Milano è garantito ogni 15 minuti. Una vera e propria metropolitana leggera, a beneficio di studenti e lavoratori".

A.Z.