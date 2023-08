"Linea S12 Melegnano: 3 anni di ritardo, aumenti puntuali"

La riattivazione della S12? "Regione Lombardia arriva con tre anni di ritardo, solo gli aumenti sono sempre puntuali". Così si esprime il consigliere lombardo Nicola Di Marco (Cinque Stelle) a proposito del ripristino della linea ferroviaria Melegnano-Milano Bovisa, gestita da Trenord. Il servizio è ripartito lunedì, dopo oltre tre anni di assenza. La sua riattivazione rappresenta "una gioia per i pendolari - afferma Di Marco - che non basta però a cancellare il malcontento per l’ingiustificabile aumento delle tariffe, deliberato a luglio dal centrodestra e che dal primo di settembre costringerà i lombardi a spendere sempre di più, per poter usufruire del servizio". La S12 viaggia con 8 corse giornaliere. Da gennaio 2024 è previsto un potenziamento nel numero dei passaggi e l’allungamento del percorso, fino a Cormano-Cusano. A.Z.