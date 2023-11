Linea Rho-Parabiago. Aggiudicati i lavori. Appalto da 259 milioni

Sono stati aggiudicati al raggruppamento di imprese composto da Impresa Luigi Notari, Costruzioni Linee Ferroviarie, Sifel, D’Adiutorio Costruzioni, Quadrio Gaetano Costruzioni, Costruzioni Edili Baraldini Quirino, i lavori per il quadruplicamento della linea ferroviaria Rho-Parabiago. Un appalto dal valore di oltre 259 milioni di euro, finanziato anche con fondi Pnrr, che prevede la realizzazione del quarto binario nella tratta Rho-Parabiago per una lunghezza di circa 9 km e la realizzazione di un collegamento con l’aeroporto di Malpensa attraverso una bretella (Raccordo Y) tra la linea Rfi e la linea Ferrovie Nord Milano, all’altezza della stazione di Busto Arsizio. Il progetto prevede anche la realizzazione di una fermata a Nerviano e l’adeguamento della stazione di Parabiago. "Si tratta di un intervento atteso da tempo - dichiara l’assessore a Infrastrutture e opere pubbliche di Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi - che avrà un ruolo fondamentale nel migliorare significativamente il servizio ferroviario del quadrante nord-ovest della Lombardia. Con un incremento della capacità della tratta da 10 a 24 treni all’ora, questo intervento contribuirà a migliorare la mobilità e il collegamento tra diverse località della Lombardia, promuovendo lo sviluppo economico della regione. L’aggiudicazione dei lavori rappresenta un passo avanti significativo per la realizzazione di un sistema di trasporto pubblico moderno ed efficiente, in linea con le esigenze e le aspettative dei cittadini lombardi e con le politiche messe in campo da Regione Lombardia". Anche per il vicepremier e ministro Matteo Salvini si tratta di un importante passo in avanti per la realizzazione "di un’opera ferma da quasi un decennio, essenziale per l’area e che consentirà di potenziare la capacità di trasporto della linea Milano-Gallarate nonché di raddoppiare a regime il volume di traffico merci". Attesa da una parte, ma contestata dal territorio. A Vanzago, Comune e cittadini sono sempre stati contrari al progetto definito troppo impattante. Il Comitato Rho-Parabiago e l’Amministrazione di centrosinistra hanno provato a suon di proteste, petizioni, osservazioni e carte bollate a bloccare il progetto. Si parla di 354 espropri, edifici demoliti e 35 famiglie costrette a cambiare casa, 31 aree di cantiere in mezzo ai centri abitati, 473mila metri quadrati di aree verdi cementificate.