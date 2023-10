Linea 90-91, scatta la gara per i dispositivi rileva-traffico

Finanziata con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è stata lanciata la gara per l’acquisto di sensori che assistano i conducenti Atm in servizio sulla filovia 90-91. Per l’esattezza si tratta di dispositivi da installare sui semafori o sui pali e i lampioni che si alternano lungo la corsia riservata del filobus e capaci di restituire a chi guida immagini in tempo reale, ma virtuali e tridimensionali, sul livello di congestione del traffico e su eventuali altri elementi, fattori o rischi da tenere in considerazione durante la marcia. Dispositivi capaci, in altre parole, di ricreare l’ambiente di riferimento e quindi di porsi come soluzioni di assistenza alla guida.

La base d’asta del bando di gara è di 950mila euro, ma si tratta solo del primo pezzo di un percorso del quale si è già detto nei mesi scorsi: quello che potrà e dovrà portare a sperimentare, sempre lungo la linea 90-91, la guida autonoma dei mezzi pubblici. La cornice dei finanziamenti e dei progetti è quella del MaaS (Mobility as a Service), una cornice europea. Le sperimentazioni avverranno in ambo i casi sul tratto nord-est del tracciato della filovia 90-91, caratterizzato da 27 incroci complessivi, 23 nodi semaforici e 32 fermate e già coperto dalla rete 5G.

Gi.An.