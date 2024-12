Linea 7 Biciplan Milano-Paullo: alberi rimossi, tracciato nel mirino

Grande afflusso di pubblico all’assemblea organizzata dal sindaco Andrea Coden e dall’assessora alla Mobilità Paola Baratelli, con la moderazione dell’esperto di Mobilità sostenibile Marco Menichetti, per presentare ai cittadini la Radiale 7 del progetto Cambio Biciplan di Città Metropolitana realizzato con i fondi del Pnrr. Il percorso di 17 chilometri, dal costo totale di 16,5 milioni di euro già realizzato al 45%, che da Ponte Lambro attraverserà i Comuni di Peschiera, Pantigliate, Mediglia e Paullo, non ha mancato di suscitare polemiche degli ambientalisti a causa degli alberi abbattuti, con l’organizzazione di un flash mob di protesta molto partecipato. A rispondere alle domande dei cittadini il consigliere delegato alla Mobilità di Città Metropolitana Marco Griguolo. La critica principale mossa è stata relativa alla mancanza di comunicazione iniziale che ha causato l’impossibilità dei cittadini di far sentire la propria voce se non a giochi fatti, come ad esempio nel caso del tracciato, considerato pericoloso nei tratti frequentati dai pedoni, al quale non si può più porre rimedio.

Una difficoltà nel far valere le proprie ragioni che, secondo il racconto dell’ex vicesindaco Stefania Accosa, ha accomunato i Comuni lungo tutto il percorso decisionale e che, secondo Griguolo, è stata resa necessaria per ragioni di sicurezza del tracciato e delle tempistiche da rispettare. Sono in tutto 44 gli alberi rimossi nel territorio Comunale a fronte dei quali, come compensazione, verranno piantumati 6 peri, 4 tigli e un pino silvestre in via pascoli, una magnolia da fiore in via II Giugno, 9 ginko biloba a Mirazzano, 4 tigli in piazza della Concordia, 2 ciliegi e 3 frassini fra via Indipendenza e via Papa Giovanni XXIII, 17 carpini piramidali in via Archimede, 7 ciliegi e 5 tigli a San Bovio in via Trieste.

Valeria Giacomello