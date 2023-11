Linate, autobus in fiamme vicino all’aeroporto: la manovra dell’autista evita il caos sulla Rivoltana

Milano – Paura all’alba vicino all’aeroporto di Linate: un autobus di Autoguidovie ha preso fuoco mentre percorreva la rotonda che collega la Rivoltana e via Jannacci, vicino al grande parcheggio scoperto nei pressi di Novegro.

L'autobus di Autoguidovie distrutto dalla fiamme vicino all'aeroporto di Linate (Foto Canella)

All’alba

Il rogo si è sviluppato intorno alle 6.10 di oggi venerdì 24 novembre. L’autobus della linea Z409, che collega Rodano allo scalo milanese, era da pochi minuti uscito dalla rimessa di Cernusco sul Naviglio e stava raggiungendo il capolinea davanti alla fermata Linate della M4, quando ha improvvisamente preso fuoco.

L'autobus di Autoguidovie distrutto dalla fiamme vicino all'aeroporto di Linate (Foto Canella)

Autista eroe

È stato l’autista del mezzo ad accorgersi delle fiamme che provenivano dalla parte posteriore. Il conducente ha avuto il sangue freddo di portare l’autobus in mezzo alla rotonda, per non bloccare la Rivoltana e abbastanza lontano dall’aeroporto per evitare allarmi e caos nei pressi dello scalo. Dopo aver accostato il mezzo – immatricolato nel 2007 – ha preso l’estintore e ha cercato di spegnere le fiamme. Il rogo però era già diventato troppo esteso. Sono stati i Vigili del Fuoco, avvisato dall’autista, a domare le fiamme circa mezz’ora dopo.

I danni

Per fortuna a quell’ora l’autobus non era ancora in servizio e non c’erano passeggeri a bordo. Alla fine quindi nessun ferito ma solo tanto spavento, anche da parte degli automobilisti in transito che si sono trovati di fronte una palla di fuoco, e i danni. All’autobus, andato completamente distrutto, e al vicino semaforo danneggiato dalle fiamme.