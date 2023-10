L’impianto Forsu contestato. Cap rimodulerà il progetto:: "Strategico per il Nord ovest"

"Per noi è importante la condivisione del progetto con il territorio. Valuteremo con tutti gli enti competenti la possibilità di definire un nuovo iter che tenga conto delle preoccupazioni espresse. L’azienda ha già avviato uno studio per una rimodulazione delle forme e dei tempi del progetto, in modo da dare la priorità agli investimenti di efficientamento e innovazione sul depuratore di Pero. Il progetto dell’impianto per il trattamento della Forsu sarà al momento accantonato e sarà ripensato in modo da consentire un’adeguata generazione di valore per il territorio". Tutt’altro che sordo alla contrarietà ribadita più volte dal Comune di Pero e alle proteste dei cittadini, alla vigilia del consiglio comunale aperto che si svolgerà questa sera alle 20.45 nella sala del PuntoCerchiate, il Gruppo Cap rimette nel cassetto il progetto per la realizzazione dell’impianto per il trattamento dei rifiuti organici urbani (l’umido) all’interno dell’area dell’impianto di depurazione di Pero. Non un dietro front, perché "l’impianto è un tassello strategico per l’economia circolare del Nord Ovest milanese". Non un ripensamento sulla bontà dell’impianto, "si tratta di un progetto innovativo e sono del tutto infondate le preoccupazioni relative alla salute e all’ambiente, così come lo sono le dichiarazioni di questi giorni che fanno riferimento a dati e numeri non suffragati da nessuna evidenza scientifica e documentale". Ma la volontà di ascoltare tutti gli stakeholder, primi tra tutti i cittadini che nelle ultime settimane hanno avviato una raccolta di firme all’insegna dello slogan, "questo impianto non va messo qui". Cap ascolta e spiega, "l’impianto di depurazione di Pero è tra i più evoluti e avanzati presenti sul territorio. Negli ultimi anni sono stati investiti quasi 2 milioni di euro per migliorarne le dotazioni tecnologiche. Il nuovo impianto è stato pensato all’interno dell’area del depuratore proprio per minimizzare il consumo di suolo e l’impatto sulla biodiversità: il progetto risponde ai più elevati standard tecnologici, ambientali e sanitari. Abbiamo fatto dell’attenzione alla salute, della condivisione, della trasparenza e della partecipazione sul territorio un tratto distintivo della sua azione industriale". Per queste ragioni mette da parte il progetto, per ora. E si mette all’ascolto del territorio.