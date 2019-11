Milano, 11 novembre 2019 - Oltre 5mila persone persone, nonostante la pioggia battente, hanno risposto all'appello per una mobilitazione pacifica in solidarietà della senatrice Liliana Segre, promossa dalle associazioni Bella ciao, Milano!, Anpi e Aned. Al presidio "Milano non odia - Insieme per Liliana Segre" davanti al Memoriale della Shoah, lanciato nella giornata di venerdì 8 novembre su Facebook -che in tre giorni ha raggiunto le adesioni di oltre 12 cittadini- hanno aderito quasi 100 sigle, tra forze politiche e anime del mondo civile e dell'associazionismo.

Per manifestare affetto e vicinanza a Liliana Segre molte persone presenti al presidio hanno utilizzato l'immagine del giglio, un fiore bianco simbolo di purezza, innocenza e candore, ma anche di fierezza e orgoglio, dal quale deriva proprio il nome di Liliana. Presenti anche i figli della senatrice Federica, Luciano e Alberto. Dopo i saluti istituzionali della vicesindaca Anna Scavuzzo e il canto di Bella ciao intonato da Checcoro in tanti (esponenti di associazioni, partiti e cittadini comuni) hanno voluto leggere messaggi di pace e solidarietà.