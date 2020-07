Milano, 26 luglio 2020 - La Liguria è una delle mete estive più gettonate tra i lombardi e milanesi in particolare. In molti puntano sulla vicina regione affacciata sul Tirreno per un week-end al mare o hanno una seconda casa per trascorrere le vacanze. Complici alcuni cantieri aperti sul nodo autostradale genovese per mettere in sicurezze le galleria sono stati non pochi i disagi al traffico di rientro dei vacanzieri.

La situzione più critica si è registrata sulla A12, dove sono stati segnalati 5 km di coda tra Rapallo e Genova Nervi. In A10, la Genova - Ventimigilia code a tratti tra Varazze e il bivio con la A26 Genova Voltri - Gravellona Toce, anche qui a causa dei lavori. E in A26 si è formata una coda di un chilometro tra Voltri e Masone e ci sono code a tratti tra Ovada e il bivio con la A10 verso Voltri. In A7, la Milano - Genova, code tra Ronco Scrivia e Bolzaneto. Secondo la polizia stradale questa situazione andrà avanti per fino a tarda serata.