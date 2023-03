Liceo Carducci, il collettivo degli studenti contro il preside: “Vergognosi giochi di potere”

Milano – Hanno lasciato una copia della lettera in ogni classe per far conoscere a tutti gli studenti la loro versione sui famigerati cartonati a testa in giù di Giorgia Meloni e Giuseppe Valditara e le successive punizioni comminate ai responsabili. Dopo l’iniziale dissociazione dal gesto, il Collettivo Mille Papaveri Rossi del Liceo Carducci è tornato sulla vicenda con un lungo documento dal titolo “Sempre solidali” in cui ricostruisce le tappe della vicenda. Eccolo: 4 marzo – Davanti alla sede del nostro istituto, è comparso uno striscione, insieme a due cartonati del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'Istruzione. Non sarà una novità per molti, data la sproporzionata esposizione mediatica. 6 marzo 2023 – II dirigente scolastico convoca in colloqui separati, durante la mattinata, due tra gli organizzatori dell'azione con i rispettivi genitori. I colloqui vengono verbalizzati. Il dirigente comunica che con il colloquio ha inizio un procedimento disciplinare interno secondo quanto previsto dal Regolamento di Istituto. Alla fine dei due colloqui vengono consegnati i verbali, firmati dai genitori e dal dirigente. 7 marzo 2023 – Gli altri responsabili si recano in presidenza per autodenunciarsi allo scopo di mostrare sostegno e prendersi le proprie responsabilità assieme ai compagni convocati il...