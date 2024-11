Licenziato perché sta troppo al bar: ma qual è il tempo “eccessivo” per i giudici della Cassazione?

Un dipendente licenziato perché passava troppo tempo al bar ha provato a fare ricorso alla Corte di Cassazione, ma non ha ottenuto altro che la conferma del licenziamento. Il lavoratore era stato “scoperto” da un investigatore privato assunto dall’azienda. I suoi legali contestavano una presunta carenza formale nell’autorizzazione alle indagine affidate al detective, ma i giudici hanno ritenuti utilizzabili quegli accertamenti investigativi.

L’uomo, si legge nella sentenza riportata dallo studio legale Cataldi, è stato sorpreso “costantemente in luoghi pubblici e per tempi irragionevoli a degustare consumazioni e chiacchierare con i colleghi”. Insieme a due colleghi, in particolare, si recava al bar in orario di lavoro, ovviamente non autorizzato, concedendosi pause anche di quasi un’ora.

La Corte ha sottolineato che è da “escludere che la determinazione del tempo e della durata della pausa di riposo, da non confondere coi momenti di soddisfazione delle necessità fisiologiche, sia rimessa all'arbitrio del lavoratore”. Il licenziamento è stato ritenuto congruo anche perché il dipendente aveva importanti compiti dirigenziali e di coordinamento e “tenendo conto che la percezione del cittadino nel vederlo costantemente in luoghi pubblici e per tempi irragionevoli a degustare consumazioni e chiacchierare con i colleghi” nuoce “al decoro aziendale e all’immagine che si crea nella cittadinanza”.