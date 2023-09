Libri per la biblioteca: 8mila euro dal ministero

Un finanziamento di oltre 8mila euro per l’acquisto di nuovi libri per la biblioteca civica. Lo ha destinato il ministero della Cultura al polo colognese, che in questi anni ha visto anche diverse opere di restyling e ampliamento del servizio. "Questo riconoscimento va a premiare il lavoro quotidiano del personale, che si traduce in un’attività di alta qualità che risulta sempre più apprezzata - ha commentato il vicesindaco Loredana Manzi -. Con queste risorse andremo a migliorare ulteriormente il servizio e a potenziare l’offerta culturale del nostro territorio". Già nei prossimi mesi saranno acquistati nuovi volumi, che saranno messi a disposizione degli utenti per il prestito e la consultazione, arricchendo il patrimonio della biblioteca colognese che ha sede all’interno di Villa Casati.