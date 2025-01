Libri e iniziative: città premiata per la cultura

Per il triennio 2024-2026 Cinisello Balsamo, per la terza volta, è stata dichiarata “Città che legge”. La città è dal 2020 nell’elenco dei 391 Comuni che hanno ottenuto tale qualifica che proviene dal Centro per il libro e la lettura - Istituto autonomo del MiBact (ministero dei Beni culturali e delle attività culturali e del turismo), che dipende dalla Direzione generale biblioteche e istituti culturali - in collaborazione con l’Associazione nazionale Comuni Italiani.

Una “Città che legge” è una città che può valersi di un buon servizio bibliotecario per l’accesso ai libri e alla lettura, oltre che promuovere festival, rassegne e iniziative di particolare interesse per chi vuole dedicarsi alla lettura. Il riconoscimento consente poi ai Comuni insigniti di partecipare ai bandi indetti dal Centro per il libro. In questi ultimi anni, ad esempio, il Pertini ha ottenuto contributi per circa 30mila euro per l’acquisto di libri e nel 2024 la città si è aggiudicata un finanziamento di 25mila euro per la realizzazione di iniziative, dentro e fuori il Centro Culturale Il Pertini.

"Un riconoscimento rinnovato e volto allo sviluppo culturale e sociale della nostra comunità. Essere nuovamente “Città che re a incentivare e promuovere la lettura nelle diverse fasce di età, soprattutto nei più piccoli e nei giovani, e partecipare a nuovi bandi per realizzare iniziative per il territorio", ha dichiarato il sindaco Giacomo Ghilardi.