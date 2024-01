Lezioni gratuite di inglese per la gestione dei clienti

A febbraio parte il corso d’inglese per customer care al centro di formazione professionale Vigorelli in via Soderini 24 a Milano. Il percorso di 48 ore, proposto da Afol Metropolitana, fornisce gli strumenti per gestire i rapporti con la clientela e affinare le abilità linguistiche per comunicare con chiarezza ed efficacia. I partecipanti potranno acquisire tecniche di comunicazione efficace per la gestione della relazione con i clienti e per la risoluzione dei conflitti, grazie a simulazioni, esercitazioni pratiche e analisi di casi di studio. Durante le lezioni sarà dato spazio a esercizi di listening comprehension e speaking. Anche in questo caso per l’attestato di competenza occorre seguire almeno il 70% delle ore del corso e passare l’esame finale. Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi ai centri per l’impiego di competenza su afolmet.it.