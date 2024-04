Lezioni di curriculum e "speed date"

Martedì 9 aprile Afol Metropolitana e il Comune di Vignate hanno organizzato, in mattinata, un evento gratuito dedicato alla ricerca del lavoro. Si parte con un primo incontro dedicato alle strategie e alle tecniche per rendere efficace la ricerca di lavoro, con consigli su come catturare l’attenzione dei recruiter, inserendo nel proprio cv parole chiave che siano lette dai software di tracciamento utilizzati nei processi di selezione e assunzione. Successivamente sarà possibile partecipare allo "speed date del lavoro", dove due recruiter di Afolmet incontreranno i candidati per un primo colloquio per le richieste di lavoro dalle aziende del territorio.

Mercoledì 10 aprile si tiene un altro appuntamento su come migliorare il proprio curriculum vitae, alle 14.30 nella sede Afolmet di via Milano 21 a Garbagnate Milanese. Oltre agli errori da evitare, gli esperti aiuteranno i presenti a individuare il proprio obiettivo professionale e a costruire un cv efficace e attrattivo sulla base delle competenze e attitudini o della professionalità maturata. Per chi desiderasse entrare a far parte del brand “La Piadineria“, il 10 aprile a Grezzago si tiene il recruiting day organizzato da Afol Metropolitana, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Ospiti della giornata saranno i responsabili delle risorse umane della catena, che racconteranno le diverse figure professionali ricercate, tra cui addetti e addette alla preparazione e vendita piadine e store manager, con spiccata predisposizione alla relazione con i clienti e disponibilità al lavoro su turni. Durante l’appuntamento sarà possibile fare domande e sostenere un primo colloquio di selezione.

Per informazioni e per partecipare agli appuntamenti collegarsi al sito internet afolmet.it.