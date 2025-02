L’ex vicesindaco Michele Procida torna in campo dopo 20 anni

Michele Procida, dopo vent’anni, ha deciso di mettere nuovamente la sua esperienza amministrativa a disposizione della città che ama. In attesa che il centrodestra ufficializzi il candidato sindaco, che dovrebbe essere Mattia Ferretti, figlio del sindaco scomparso lo scorso anno, la campagna elettorale entra nel vivo. Scendono in campo nomi importanti della politica locale, candidati come consiglieri comunali. Tra questi c’è anche Michele Procida. Amministratore delegato di un’agenzia di comunicazione, Procida è stato amministratore comunale per molti anni, ricoprendo il ruolo di vicesindaco. "Credo che la presenza di esperti della politica rozzanese sia necessaria per il futuro di questa città. Gianni Ferretti ha ben governato e lascia certamente il terreno spianato ai futuri amministratori. Ho alle spalle vent’anni di esperienza amministrativa e, sebbene negli ultimi due decenni mi sia dedicato alla mia attività professionale, la passione per la mia città mi ha spinto a tornare in campo". Procida rivendica i risultati ottenuti e sottolinea il contributo che la sua amministrazione ha fatto crescere Rozzano: "Se oggi Rozzano può contare su realtà come Humanitas e il centro commerciale Fiordaliso, è merito di chi ha amministrato con il bene dei rozzanesi in mente. Quando ero vicesindaco, abbiamo approvato il raddoppio di Humanitas, che rappresenta una delle eccellenze della nostra città, e posato la prima pietra per la realizzazione del Fiordaliso". La visione politica di Procida ha guardato anche oltre i confini con l’avvio di rapporti con l’Albania nel 2002 e ancor prima con Cuba. Mas.Sag.