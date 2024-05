L’ex cava diventa un grande parco. Verde e ciclabili alla Parpagliona

Un nuovo parco di oltre 41mila metri quadri sorgerà a Sesto San Giovanni nel quartiere Parpagliona. La decisione è arrivata a margine della firma di un importante accordo che è stato sottoscritto per la riqualificazione dell’ex cava. Il traguardo arriva dopo un lungo e complesso percorso che è durato quasi quattro anni e che affonda le radici in più di vent’anni di interlocuzione tra il Comune e l’azienda proprietaria dell’area. L’operatore privato, dopo aver presentato un piano di ampliamento del sito di recupero dei rifiuti non pericolosi alla Città metropolitana, si è impegnato a realizzare una serie di interventi di riqualificazione ambientale per la porzione dell’ex cava Parpagliona. Tra gli interventi previsti c’è la cessione gratuita a favore del Comune di una parte di territorio di oltre 41mila metri quadri, che è situata tra il Lambro e il peduncolo della tangenziale all’interno del Parco della Media Valle del Lambro. "L’area, prima di essere ceduta, verrà bonificata e rigenerata a parco con la creazione di percorsi ciclopedonali in continuità, tra le altre cose, con la pista di via Manin – ha spiegato il sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano –. In questo modo, unendosi alla pista del Naviglio della Martesana, in pratica, si creerà un collegamento tra Sesto San Giovanni, Milano, Cologno Monzese fino a Trezzo sull’Adda".

La rilevanza strategica di questi interventi era stata chiaramente espressa già nel documento di piano del Pgt, in cui si promuoveva l’approvazione di un progetto di recupero e riconversione ambientale nell’ambito dell’ex cava Parpagliona. "Grazie all’ampliamento del- l’area di riqualificazione, con i lavori nelle aree ex Falck, gran parte dei rifiuti non pericolosi generati nei cantieri potrà essere trasformata interamente in loco, favorendo sul territorio lo sviluppo di un’economia circolare virtuosa", ha concluso Di Stefano. Laura Lana