L’ex asilo tornerà ai bambini Progetto di fattibilità per ristrutturare l’edificio

di Laura Lana

Progetto di fattibilità per la riqualificazione di un edificio pubblico in via Tonale 40 da destinare ai servizi per bambini. È stato approvato in questi giorni dall’amministrazione e prevede di trasformare un immobile da tempo chiuso in un polo per la fascia 0-6 anni. I lavori di manutenzione straordinaria prevedono anche l’adeguamento impiantistico e antincendio dei locali, con un importo di 120mila euro. Con la riconversione di questo edificio potranno essere ospitati anche i bambini del nido Savona, struttura che grazie ai 3 milioni di euro fondi del Pnrr sarà presto interessata da un importante processo di abbattimento e ricostruzione, per un nuovo asilo moderno, ecosostenibile e all’avanguardia. "Questa operazione dimostra l’attenzione verso la manutenzione straordinaria delle opere pubbliche, che ha visto a bilancio uno stanziamento complessivo di 1,3 milioni – sottolinea il sindaco Roberto Di Stefano –. Continuiamo a lavorare per restituire alla cittadinanza strutture fruibili e sicure, per favorire una sempre crescente inclusione sociale". L’azione di ripristino della struttura di via Tonale 40 si pone così il duplice obiettivo di recuperare spazi in disuso e di restituire servizi all’infanzia, coprendo il fabbisogno con la chiusura del nido Savona. "Saranno due anni intensi. La città sarà interessata da diversi lavori di adeguamento e ristrutturazione, in particolare le scuole hanno un’attenzione specifica – commenta l’assessore all’educazione Roberta Pizzochera (nella foto) –. Avremo interventi su 35 edifici tra scuole, nidi e luoghi dedicati alle famiglie: 4 interventi globali con Pnrr, 9 bonifiche da amianto, 7 adeguamenti per la prevenzione incendio e 15 interventi di manutenzione straordinaria". Nei prossimi giorni ci saranno i primi incontri sui progetti del Pnrr in sala consiliare alle 18,15: mercoledì per illustrare il restyling del quartiere Primavera, il 5 giugno per il recupero dell’ex asilo Montessori, il 12 giugno per l’intervento su Villa Visconti d’Aragona e il 19 giugno per la riqualificazione della scuola Marzabotto.