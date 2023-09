“Letto a tre piazze” a Cinisello Balsamo: Leggerezza e Risate per Fare del Bene

Leggerezza e risate per una buona causa. "Letto a tre piazze" approda a Cinisello: la fortunata pièce va in scena a sostegno delle iniziative di Ianai onlus. I proventi della serata saranno infatti devoluti al progetto "Totem" della cooperativa Solaris, che promuove attività inclusive sul territorio per le persone con disabilità. Dopo un tour che ha visto lo spettacolo a Milano e provincia, stasera alle 20.45 animerà il teatro dell’oratorio San Pio. Liberamente ispirato a "Taxi a due piazze" e "Chat a due piazze" di Ray Cooney, sul palcoscenico si snoderanno equivoci e situazioni in grado di innescare un’esilarante macchina comica, con la regia di Filippo Nardozza, le coreografie di Deborah Braccio e l’adattamento realizzato da Loredana Fontevivo. Si tratta dell’ultima produzione teatrale a favore di Ianai-Insieme è musica onlus, l’associazione del Nord Milano che promuove progetti di beneficienza sul territorio locale e non solo, anche in collaborazione con altre realtà del terzo settore. Il testo, con un ritmo travolgente, vede anche inserti musicali e coreografici: protagonista è il tassista Mario Rossi, che cerca di nascondere un segreto in una situazione familiare singolare e che viene seguito per vent’anni, a partire dalla fine degli anni Ottanta fino ai figli adolescenti, immersi nei social network. La.La.