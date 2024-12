Lettera a Milano e all’Atm: "Serve uno sforzo in più per il trasporto pubblico"

Si torna a parlare di trasporto pubblico e delle problematiche che vivono i pendolari da quando la M4 ha aperto la fermata di San Cristoforo, con i cambiamenti alla rete dei bus che viaggiano nell’hinterland verso Milano. A fine novembre, il sindaco di Buccinasco Rino Pruiti aveva chiamato a raccolta i cittadini scontenti, con un presidio per manifestare il disagio provocato dai cambiamenti alla rete.

"Il tema del trasporto pubblico locale resta centrale a Buccinasco e sul territorio del Sud-Ovest Milano. Il sindaco ha inviato una lettera ad Atm e Comune di Milano per sollecitare l’atteso incontro finalizzato a risolvere i disagi degli utenti dei mezzi pubblici di Buccinasco, in particolare studenti e lavoratori, riscontrati quotidianamente in seguito alle modifiche di orari e percorsi della linea 351, dopo l’apertura della M4 con capolinea a Milano San Cristoforo", spiegano dal Comune. "L’apertura dell’accesso alla passerella che conduce alla fermata di San Cristoforo da via Ludovico il Moro – spiega Pruiti – è certamente un passo avanti ma non risolve il problema delle frequenze della 351 e dell’interscambio con la 325 che in alcuni orari risulta impossibile, vanificando i vantaggi dell’introduzione della nuova linea con capolinea in via Lario. Ho chiesto quindi un incontro per confrontarci sulla situazione e trovare soluzioni efficaci e immediate".

L’argomento è stato affrontato anche il 17 dicembre in prefettura, in occasione della seconda riunione del Tavolo permanente sul tema del trasporto pubblico, presieduto dal prefetto Claudio Sgaraglia e alla presenza dell’assessore ai Trasporti di Regione Lombardia Franco Lucente, del consigliere delegato alla Mobilità di Città metropolitana di Milano Marco Griguolo, della direzione dell’Agenzia del Tpl e dei sindaci dei Comuni rappresentativi dei bacini di riferimento. Per il Sud-Ovest c’era il sindaco Rino Pruiti che ha esposto i problemi principali del territorio. "Il Tavolo permanente ha l’obiettivo di monitorare i problemi segnalati dai cittadini dei territori metropolitani e dai gestori del trasporto per poter calibrare meglio gli interventi necessari per superare le criticità – spiega il sindaco –. La prefettura si è impegnata a convocare mensilmente il Tavolo permanente per avere un quadro aggiornato delle iniziative assunte dagli enti che gestiscono il servizio del trasporto urbano e consentire ai sindaci di avere un’interlocuzione privilegiata con gli stessi enti per meglio evidenziare le difficoltà delle proprie comunità". Il sindaco, anche in occasione della recente manifestazione, ha inoltre ribadito la necessità, sempre in tema di trasporti e mobilità, di realizzare il desiderato prolungamento della M4, con una fermata sul territorio di Buccinasco.