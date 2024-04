Letizia Moratti, ballo scatenato con Ivana Spagna per lanciare la campagna elettorale: “Questa è una festa”

Milano, 21 aprile 2024 – Un ballo scatenato sul palco del teatro Manzoni di Milano sulle note di “The Best” di Tina Turner insieme a Ivana Spagna. Così la capolista di Forza Italia Letizia Moratti ha lanciato la campagna elettorale di Forza Italia per le prossime elezioni europee in programma l’8 e il 9 giugno.

Un momento del divertente ballo sul palco del Manzoni

Il ballo sul palco

Dopo un piccolo intoppo iniziale, con la partenza della base prima che la cantante uscisse dal camerino, Ivana Spagna ha eseguito lo storico brano “Il cerchio della vita” del film Disney “Il Re leone”. "È un onore essere qui in questa giornata importante – ha detto Spagna – Sono cose molto importanti queste e io mi sento piccolina così. Un saluto e un grande abbraccio al grande presidente che ci sta guardando tutti”. È poi partita la hit di Tina Turner e anche Moratti si è alzata e ha iniziato a ballare sul palco accanto alla cantante, “perché questa è anche una festa”.

Letizia Moratti e Ivana Spagna sul palco del teatro Manzoni

Nel nome di Silvio

Grande protagonista della mattinata al teatro Manzoni è stato Silvio Berlusconi, il cui nome è stato pronunciato numerose volte. Il Cavaliere è stato menzionato anche in apertura dalla conduttrice dell'evento, che ha ricordato che nel 1978 il teatro “rischiava di sgretolarsi”, ma “un signore l'ha salvato e ha voluto che rimanesse un punto di riferimento culturale. Questo signore si chiama Silvio Berlusconi”.

“Migliorare l’Europa”

Per quanto riguarda i temi della campagna elettorale, Moratti ha sottolineato che “L’obiettivo è lavorare per migliorare la nostra Europa, un’Europa che ci ha garantito pace e benessere per 75 anni, che però adesso deve crescere e deve garantirci anche la sicurezza di tutti i nostri cittadini. L’obiettivo è questo, tutti insieme, una grande sfida. La possiamo vincere - ha aggiunto - perché abbiamo un programma molto concreto, che sa dare risposte ai bisogni della nostra economia, di tutte le nostre famiglie e di tutti i nostri cittadini”.

Il 25 aprile

Il proposito è quello di "dare risposte”, rivolgendosi “a tutti coloro che vivono un momento di difficoltà, alle donne che fanno fatica a trovare un lavoro che si concili con la famiglia, ai giovani che devono realizzare i loro sogni, agli anziani che devono avere una vita dignitosa, ai più fragili che devono essere sostenuti”. A chi le ha chiesto cosa farà il 25 aprile, Moratti ha spiegato di non avere ancora deciso. “È una giornata importante, che celebrerò - ha detto -, ma non ho ancora deciso come”.